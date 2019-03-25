Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортаВ Городе N 10:11

с чего всё началось

Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам. Об этом пишет РБК со ссылкой на местную газету Milliyet.

Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта

Экономика Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Хоккей Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.

Политика Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Экономика Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика Электроснабжение Венесуэлы восстановлено Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.

Армия и оружие Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал российского ученого и бывшего руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по делу об уклонении от уплаты налогов.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Общество Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".

Армия и оружие Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Экономика «Русагро» создала дочернюю структуру в Гонконге Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, создала дочернюю структуру в Гонконге, следует из годового отчета компании.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Политика В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

Политика Эксперты назвали самые популярные позиции для губернаторов-отставников Переход в Совет Федерации оказывается самой популярной моделью транзита региональной власти — фактически пенсией с элементами личной неприкосновенности, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Транспорт На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.

Политика Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.

Политика Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».

Армия и оружие Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу Ранее СМИ сообщали о том, что в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 российскими военнослужащими на борту.

Авто Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 4% Объем выпуска автомобилей в феврале составил 32,1 тысячи автомобилей, что на 5% больше, чем в феврале прошлого года.