Политика

Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортаВ Городе N 10:11

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам. Об этом пишет РБК со ссылкой на местную газету Milliyet.
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Мевлют Чавушоглу
Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикЮга.ру 09:41
с чего всё началось
«Граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, мы начали переговоры, чтобы проложить им путь», — цитирует
 Чавушоглу турецкая газета Milliyet.
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