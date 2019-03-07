В российских банках могут появиться вклады на жилье и ипотекуНТВ 06 марта в 21:44

Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект и отправили по второму кругу на согласование в правительство.

О разработке законопроекта стало известно еще год назад. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял, что проценты по таким вкладам могут быть выше, а банк будет обязан выдать дешевую ипотеку, когда у клиента накопится вклад в размере 20% стоимости жилья.

В российских банках могут появиться вклады на жилье и ипотеку

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