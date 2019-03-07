Россияне смогут делать вклады на жилье в ипотекуФАН вчера в 20:34

Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект и отправили по второму кругу на согласование в правительство.

Россияне смогут делать накопительные вклады в банках, которые станут первым взносом по ипотечным кредитам. Соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве, его внесение в Госдуму планируется в конце марта.

Россияне смогут делать вклады на жилье в ипотеку

Футбол Зенит — Вильярреал 1:3 Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Происшествия Суд лишил Александра Емельяненко водительских прав Мировой суд в Кисловодске принял решение лишить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав на 1,5 года, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Политика Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.

Политика Российского посла вызвали в МИД Словакии Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».

Армия и оружие Россия передаст Индии в аренду новую атомную подлодку, сообщили СМИ Издание Print со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели подписали межправительственное соглашение о передаче Индии в аренду новой атомной подводной лодки.

Происшествия В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.

Происшествия В Москве на детской площадке нашли гранату Граната найдена на детской площадке в одном из столичных дворов.

Политика Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эпл».

Политика «Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА "Новости".

Политика Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Волгоград Арена» признана лучшим стадионом 2018 года Рейтинг лучших стадионов составляют с 2012 года. С 2014 года его разделили на голосование болельщиков и экспертов.

Наука Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.

Футбол Тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» со «Спартаком» Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха на пресс-конференции после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над "Зенитом" (3:1) отметил, что в чемпионате Испании есть похожая по стилю игры на петербуржцев команда, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

Политика В Новороссийске задержали несколько граждан США В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авто Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.

Политика 8 марта объявлено днем перемирия в Донбассе Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта.

Космос Ученые высчитали массу Млечного Пути Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути - то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды.

Финансы Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Футбол УЕФА открыл расследование против «Манчестер Сити» из-за нарушений ФФП Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю открыла расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП).

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией России» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является «худшей версией России».

Происшествия В США скончался старейший член палаты представителей В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.

Происшествия В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.