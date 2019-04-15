Финансы
Россияне скупают доллары и евроУтро.ru 04:50
Несмотря на стабильность экономики и уверенное движение рублевых котировок, россияне все чаще стали отдавать предпочтение валютным сбережениям. За последние два месяца объемы валютных вкладов выросли на 4,6%, или $4,1 миллиарда.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Правозащитника Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде
Пятницкого задержали в минувшую субботу. Он утроил стрельбу из салона автомобиля на Цветном бульваре в Москве.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Турция пообещала не интегрировать С-400 в системы НАТО
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 не будет интегрирована в действующие системы вооружений НАТО.
Обновлено в 10:42
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Авто
На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line
Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
Ранее Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 10:57
Спорт
Официально: Ралли-марафон Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии
После десяти лет в Южной Америке главный ралли-марафон планеты в 2020-м переедет в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 09:29
Общество
Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов придет в Московский регион во второй половине апреля.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Пушкинском доме дебошир избил троих сотрудников
В Пушкинском доме (Институт русской литературы РАН) неадекватный дебошир избил двух женщин и одного мужчину, который пытался их защитить.
Обновлено в 10:15
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение Великобритании направить в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.
Обновлено в 09:18
Футбол
Врачи «Зенита» пока не допущены к Кокорину
К Александру Кокорину до сих пор не допустили врачей «Зенита».
Обновлено в 10:16
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50