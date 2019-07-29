с чего всё началось

Больше половины россиян не планируют в ближайшее время делать крупные покупки и тем более — брать на эти цели кредит. Они считают, что сейчас с большими расходами лучше повременить. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне считают, что сейчас не время для крупных покупок

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