Экономика
Россияне считают, что сейчас не время для крупных покупокПрофиль 05:41
Больше половины россиян не планируют в ближайшее время делать крупные покупки и тем более — брать на эти цели кредит. Они считают, что сейчас с большими расходами лучше повременить. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Остается стабильным процент граждан России, ориентированных на сберегательное поведение — 68% респондентов, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Московский Комсомолец06:44
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Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций.
Обновлено в 08:14
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Взрыв iPhone во время ремонта попал на видео
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
RT объявил победителей международной премии для военкоров
Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.
Обновлено в 03:07
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли замурованную мумию
Под Нижним Новгородом во время сноса церковной лавки строители нашли мумифицированное тело убитого, замурованное в стену здания XVII века, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:49
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Навка в кружевном платье-макси повеселилась на вечеринке Крутого
Не только гости, но и сам именинник на празднике был облачен во все белое.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин поручил ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ
Президент напомнил главе ведомства про двойные тарифы в Омске Президент РФ Владимир Путин поручил обратить особое внимание на тарифы ЖКХ главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, сообщает сайт Кремля.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
"30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
Обновлено в 08:46
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Футбол
Судье Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки в матче «Зенита» и «Оренбурга»
Главному арбитру матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергею Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Культура
Иван Дорн совершил каминг-аут как экосексуал
В поддержку манифеста Дорна "Гараж" выпускает лимитированную линию футболок с надписями "экосексуал" и "экосексуалка", приобрести которые можно будет в книжном магазине музея.
Обновлено в 08:29
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59