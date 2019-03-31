Экономика
Россияне считают, что экономический кризис продлится еще минимум годФинмаркет 01:53
Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп. Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса фонда «Общественное мнение» о восприятии экономической ситуации в стране и прогнозах на ближайший год, пишут "Ведомости".
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Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Политика
Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур выборов
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после параллельной обработки 63,5% голосов набирает 16,1% голосов и выходит во второй тур выборов президента Украины, уступая только шоумену Владимиру Зеленскому (28,1%).
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Футбол
Болельщик «Тулузы» выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Мбаппе
Фанат подбежал к форварду парижан Килиану Мбаппе и пытался сделать селфи.
Обновлено вчера в 16:11
Спорт
Тина Канделаки заключила контракт с RT
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в марте подписала годовой контракт с RT.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29. В комментариях утверждают, что двухэтажный дом старый, жить в нем нельзя.
Обновлено вчера в 06:16
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек
Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Культура
Во Франции эскиз Рубенса ушел с молотка за €1,3 млн
Обновлено в 03:54
Общество
В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту хищения жестких дисков из редакции газеты "Коммерсант", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика
Порошенко предложил электорату Зеленского перейти на его сторону
По результатам выборов президента Украины, прошедших 31 марта 2019 года, лидирующие позиции заняли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
В ЦИК Украины рассказали, как голосовали ВСУ в Донбассе
Результаты голосования на специальных участках для ВСУ в зоне военной операции в Донбассе не отличаются от результатов по всей стране, заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:48
Политика
Кремль отказался давать оценку выборам на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным давать оценку выборам на Украине, поскольку предстоит второй тур голосования.
Обновлено в 05:41
Политика
На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко
Украинские СМИ подсчитали, во сколько государственной казне обошлось содержание действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии
Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Обновлено в 00:54