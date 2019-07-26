Политика
Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в МосквуRT на русском вчера в 21:44
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово. Как уточняет РИА Новости, совмещённый рейс Air Moldova и авиакомпании S7 совершил посадку в российской столице.
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Политика
Путин обеспокоился зарплатами в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь
Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Футбол
«Краснодар» установил рекорд по продажам абонементов
"Краснодар" установил новый рекорд по продажам абонементов, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180
Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Обновлено в 03:56
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф
Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Гречку следует употреблять в пищу три раза в неделю
Обновлено в 01:40
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Украинцы остались без российского дизтоплива
Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Космос
Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»
Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Обновлено вчера в 15:44
Наука
Климат меняется быстрее, чем животные адаптируются
Более тревожным является тот факт, что данные включали в себя преимущественно распространенные и обильные виды, такие как большая синица Parus major, Европейская крылатка Ficedula hypoleuca или обыкновенная сорока Pica pica, которые, как известно, справляются с изменением климата относительно хорошо.
Обновлено 23 июля в 13:59
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено вчера в 17:41
Авто
Кроссоверы Volvo доступны в кредит по сниженной ставке
Обновлено вчера в 03:54