Общество
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денегРоссийская газетавчера в 23:22
Самыми скромными оказались финансовые запросы в Набережных Челнах и Оренбурге. Их жителям для счастья нужно 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для этих регионов, пишет РИА Новости.
Российская газетавчера в 23:22
с чего всё началось
Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.РИА Новостивчера в 20:16
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