Участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населенных пунктов. С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей из других городов.

с чего всё началось

Самые высокие материальные запросы у жителей Владивостока, согласно опросу, который провели аналитики рекрутингового агентства SuperJob. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что среднестатистическому жителю Владивостока требуется 208 тыс. рублей в месяц.

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