Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсииLenta.ru 08:40
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру». 28 процентов респондентов сообщили, что хотели бы иметь в старости минимум 45-60 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК. 28,1% россиян хотели бы получать не менее 45–60 тыс. руб. в месяц после выхода на пенсию.РБК07:02
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Почти 30% россиян надеются получать пенсию в размере 45-60 тыс. рублей
Будущее России. Национальные проекты04:54
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