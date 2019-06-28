15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15430 руб. Пенсионные желания россиян сильно зависят от уровня их текущих доходов, комментируют результаты опроса в НПФ «Сбербанк».

с чего всё началось

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру». 28 процентов респондентов сообщили, что хотели бы иметь в старости минимум 45-60 тысяч рублей в месяц.

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

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