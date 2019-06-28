Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсииLenta.ru 08:40

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру». 28 процентов респондентов сообщили, что хотели бы иметь в старости минимум 45-60 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15430 руб. Пенсионные желания россиян сильно зависят от уровня их текущих доходов, комментируют результаты опроса в НПФ «Сбербанк».
РБК07:02

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В соцсетях не согласились с россиянами, которым хватит 30 тысяч для «комфортной» пенсии

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Газета.Ru08:12

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ТАСС07:52

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РИА Новости08:02

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
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