Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в ГрузиюИзвестия 07:29
О запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали об этом от социологов. Опрос был проведен 6–7 июля в 104 населенных пунктах, 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов. Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня.
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