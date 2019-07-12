Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в ГрузиюИзвестия 07:29
О запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали об этом от социологов. Опрос был проведен 6–7 июля в 104 населенных пунктах, 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов. Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова
Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центарой.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Костенко опубликовала фото Дмитрия Тарасова в инвалидной коляске
Фото в инвалидном кресле было опубликовано в Instagram супруги футболиста Анастасии Костенко.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Интернет
Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS
Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.
Обновлено в 08:55
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Теннис
Джокович вышел в финал Уимблдона
Обновлено в 11:02
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера
Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР
Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
В офисе президента Зеленского прошли обыски
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прошли обыски, которые провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 04:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Спорт
Гимнастка Селезнева завоевала золото в многоборье на Универсиаде
Россиянка Екатерина Селезнева победила в соревновании по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Всемирной летней Универсиаде.
Обновлено в 11:57
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39