Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в ГрузиюИзвестия 07:29

О запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали об этом от социологов. Опрос был проведен 6–7 июля в 104 населенных пунктах, 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов. Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня.
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Эксперт оценил результаты опроса об отношении россиян к Грузии

Rambler News Service10:39

Половине россиян безразлична Грузия. Политическая ситуация не сильно влияет на отношение к соседней стране

Фонтанка.Ру05:58

Россияне высказали свое неоднозначное отношение к Грузии

Газета.Ru07:40

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Известия07:29

Стало известно отношение россиян к Грузии

Lenta.ru06:24

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

РБК07:58

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

РИА Новости05:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова

Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центарой.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Костенко опубликовала фото Дмитрия Тарасова в инвалидной коляске

Фото в инвалидном кресле было опубликовано в Instagram супруги футболиста Анастасии Костенко.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Интернет

Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS

Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепропетровска из-за моста через Днепр

Обновлено в 09:33
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Теннис

Джокович вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:02
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера

Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
Обновлено в 11:03
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Спорт

Боброва рассказала, что Медведева приходила к Тутберидзе с цветами

Обновлено в 09:40
Политика

В офисе президента Зеленского прошли обыски

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прошли обыски, которые провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 04:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Спорт

Гимнастка Селезнева завоевала золото в многоборье на Универсиаде

Россиянка Екатерина Селезнева победила в соревновании по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Всемирной летней Универсиаде.
Обновлено в 11:57
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
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