Общество

Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
ТАСС
02:19

Среднестатистическому жителю Ростова-на-Дону счастье принесет зарплата 203 тыс. рублей в месяц (более 17 МРОТ для региона). В середине рейтинга оказался Санкт-Петербург: запросы жителей города составляют 160 тыс. рублей (9,4 МРОТ). Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке.
ТАСС02:19
с чего всё началось

Исследование показало, сколько денег нужно россиянам для счастья

Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.
РИА Новостивчера в 20:16

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Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты

Ведомости02:50

Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья

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Россиянам для счастья нужно 116–208 тысяч рублей в месяц в зависимости от города

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Стало известно, какая зарплата нужна россиянам для счастья

ФАНвчера в 22:10

Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты

РБКвчера в 21:49

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

RT на русскомвчера в 21:30

Владивосток опередил Москву и Петербург в денежном «запросе на счастье»

ПРАЙМвчера в 19:15
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