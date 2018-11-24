Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.

с чего всё началось

Среднестатистическому жителю Ростова-на-Дону счастье принесет зарплата 203 тыс. рублей в месяц (более 17 МРОТ для региона). В середине рейтинга оказался Санкт-Петербург: запросы жителей города составляют 160 тыс. рублей (9,4 МРОТ). Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке.

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