Общество
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастьяТАСС02:19
Среднестатистическому жителю Ростова-на-Дону счастье принесет зарплата 203 тыс. рублей в месяц (более 17 МРОТ для региона). В середине рейтинга оказался Санкт-Петербург: запросы жителей города составляют 160 тыс. рублей (9,4 МРОТ). Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке.
ТАСС02:19
с чего всё началось
Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.РИА Новостивчера в 20:16
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