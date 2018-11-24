Общество

Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
ТАСС
02:19

Среднестатистическому жителю Ростова-на-Дону счастье принесет зарплата 203 тыс. рублей в месяц (более 17 МРОТ для региона). В середине рейтинга оказался Санкт-Петербург: запросы жителей города составляют 160 тыс. рублей (9,4 МРОТ). Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке.
ТАСС02:19
с чего всё началось

Исследование показало, сколько денег нужно россиянам для счастья

Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.
РИА Новостивчера в 20:16

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Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья

ТАСС02:19

Россиянам для счастья нужно 116–208 тысяч рублей в месяц в зависимости от города

Коммерсантъ00:56

Стало известно, какая зарплата нужна россиянам для счастья

ФАНвчера в 22:10

Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты

РБКвчера в 21:49

Россияне с самыми высокими запросами оказались не в Москве

Lenta.ruвчера в 21:41

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

RT на русскомвчера в 21:30

Владивосток опередил Москву и Петербург в денежном «запросе на счастье»

ПРАЙМвчера в 19:15
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Два вице-губернатора Приморья покинули должности

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Во время пребывания в Приморье Колобков заявил, что в 2024 году нужно добиться вовлечения к занятиям спортом 55% населения страны.
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Эйфелеву башню закроют 24 ноября из-за протестов

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Обновлено в 03:16
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МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях

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Транспорт

В московском метро рассказали, как сэкономить время в час пик

Пассажиры московского метро смогут значительно сэкономить время в часы пик, занимая обе стороны эскалатора.
Обновлено в 03:36
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На Красной площади украсили новогоднюю елку

Новогоднюю елку закончили украшать на Красной площади в пятницу: помимо традиционных шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов, передает корреспондент РИА Новости.
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В субботу в Москве ожидаются снег, гололедица и до 2 градусов мороза

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Загрязнение морей и океанов не влияет на численность моржей напрямую, отмечает эксперт, но может существенно сократить количество рыбы, которой питаются ластоногие, особенно если речь идет о глобальных катастрофах вроде масштабных нефтяных разливов.
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В Greenpeace оценили масштабы незаконной рубки лесов в России

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В Челябинске предложили переименовать улицы для борьбы с экстремизмом

Замминистра образования в Челябинске Вадим Бобровский предложил в рамках борьбы с экстремизмом переименовать улицы, названные в честь участников революции Софьи Кривой и Самуила Цвиллинга.
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