МОСКВА, 16 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о готовности россиян пользоваться различными финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию.

с чего всё началось

Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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