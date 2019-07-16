Экономика

Россияне предпочитают копить на старость самостоятельноСаминвестор вчера в 09:45

Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Доходы и инвестиции: развивать и контролировать

МОСКВА, 16 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о готовности россиян пользоваться различными финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
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