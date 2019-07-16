с чего всё началось

Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Экономика ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.

Происшествия Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России 1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Кино Стало известно, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне Опубликован рейтинг фильмов и сериалов по версии проекта «Кино Mail.ru», которые предпочитают смотреть жители России.

Экономика Кредитная нагрузка россиян резко возросла Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Экономика Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют Посланнику социальной сети указали на монопольное положение компании на рынке, а также припомнили скандал с утечкой персональных данных пользователей.

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Политика Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Здоровье Медики назвали две малоизвестные причины появления рака Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.

Технологии «Авантюра с самого начала»: что происходит с телескопом БТА Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкессии снова осталась без своего главного инструмента — большого азимутального телескопа (БТА), крупнейшего в Евразии оптического телескопа с шестиметровым зеркалом.

Авто АвтоВАЗ рассказал об особенностях Lada Vesta Sport, Granta Cross и Vesta CNG LADA Vesta Sport, LADA Granta Cross и LADA Largus CNG – все эти модели с разной судьбой и разными особенностями.

Общество Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске. Под воду частично погрузились улицы и дворы частного сектора.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

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Космос Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.