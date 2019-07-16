Экономика
Россияне предпочитают копить на старость самостоятельноСаминвестор вчера в 09:45
Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъвчера в 09:55
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ВЦИОМ назвал самые популярные источники дополнительного дохода будущих пенсионеров
Коммерсантъвчера в 09:55
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Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Кино
Стало известно, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне
Опубликован рейтинг фильмов и сериалов по версии проекта «Кино Mail.ru», которые предпочитают смотреть жители России.
Обновлено в 00:58
Экономика
Кредитная нагрузка россиян резко возросла
Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют
Посланнику социальной сети указали на монопольное положение компании на рынке, а также припомнили скандал с утечкой персональных данных пользователей.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Мужчина попытался ввезти в Испанию полкилограмма кокаина под париком
В аэропорту Барселоны задержали 65-летнего мужчину из колумбийской Боготы.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
ПСВ назвал цену Гастона Перейро, которым интересуется «Спартак»
"Спартак" пока не сделал официального предложения вице-чемпионам Голландии, но активно интересуется Перейро.
Обновлено в 01:28
Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Технологии
«Авантюра с самого начала»: что происходит с телескопом БТА
Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкессии снова осталась без своего главного инструмента — большого азимутального телескопа (БТА), крупнейшего в Евразии оптического телескопа с шестиметровым зеркалом.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
АвтоВАЗ рассказал об особенностях Lada Vesta Sport, Granta Cross и Vesta CNG
LADA Vesta Sport, LADA Granta Cross и LADA Largus CNG – все эти модели с разной судьбой и разными особенностями.
Обновлено в 01:28
Общество
Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор
Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске. Под воду частично погрузились улицы и дворы частного сектора.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45
Космос
Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной
Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.
Обновлено в 00:09
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
«Милан» намерен приобрести Байи у «Манчестер Юнайтед»
"Милан" заинтересован в трансфере защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 00:39
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29