Экономика

Россияне предпочитают копить на старость самостоятельноСаминвестор вчера в 09:45

Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос
 Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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У четверти россиян нет планов самим копить на пенсию

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика

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Происшествия

Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России

1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
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Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
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Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Кино

Стало известно, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне

Опубликован рейтинг фильмов и сериалов по версии проекта «Кино Mail.ru», которые предпочитают смотреть жители России.
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Экономика

Кредитная нагрузка россиян резко возросла

Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.
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Армия и оружие

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

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Обновлено вчера в 19:29
Экономика

Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют

Посланнику социальной сети указали на монопольное положение компании на рынке, а также припомнили скандал с утечкой персональных данных пользователей.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Мужчина попытался ввезти в Испанию полкилограмма кокаина под париком

В аэропорту Барселоны задержали 65-летнего мужчину из колумбийской Боготы.
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Футбол

ПСВ назвал цену Гастона Перейро, которым интересуется «Спартак»

"Спартак" пока не сделал официального предложения вице-чемпионам Голландии, но активно интересуется Перейро.
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Политика

Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
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Медики назвали две малоизвестные причины появления рака

Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Технологии

«Авантюра с самого начала»: что происходит с телескопом БТА

Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкессии снова осталась без своего главного инструмента — большого азимутального телескопа (БТА), крупнейшего в Евразии оптического телескопа с шестиметровым зеркалом.
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Авто

АвтоВАЗ рассказал об особенностях Lada Vesta Sport, Granta Cross и Vesta CNG

LADA Vesta Sport, LADA Granta Cross и LADA Largus CNG – все эти модели с разной судьбой и разными особенностями.
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Общество

Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор

Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске. Под воду частично погрузились улицы и дворы частного сектора.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

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Общество

Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира

Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
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Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
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Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
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Футбол

«Милан» намерен приобрести Байи у «Манчестер Юнайтед»

"Милан" заинтересован в трансфере защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи, сообщает Tuttosport.
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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