Экономика

ВЦИОМ определил, на что собираются жить будущие пенсионерыOAnews вчера в 08:26

ВЦИОМ поинтересовался у будущих пенсионеров, на что они намерены жить в дальнейшем. Дополнительным источником доходов многие называют собственные накопления, депозит в банке, а также инвестиции в недвижимость. Соответствующие данные во вторник опубликовал ВЦИОМ по результатам опроса.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос
 Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
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