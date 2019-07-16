Экономика
ВЦИОМ определил, на что собираются жить будущие пенсионерыOAnews вчера в 08:26
ВЦИОМ поинтересовался у будущих пенсионеров, на что они намерены жить в дальнейшем. Дополнительным источником доходов многие называют собственные накопления, депозит в банке, а также инвестиции в недвижимость. Соответствующие данные во вторник опубликовал ВЦИОМ по результатам опроса.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъвчера в 09:55
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ВЦИОМ назвал самые популярные источники дополнительного дохода будущих пенсионеров
Коммерсантъвчера в 09:55
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