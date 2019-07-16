с чего всё началось

ВЦИОМ поинтересовался у будущих пенсионеров, на что они намерены жить в дальнейшем. Дополнительным источником доходов многие называют собственные накопления, депозит в банке, а также инвестиции в недвижимость. Соответствующие данные во вторник опубликовал ВЦИОМ по результатам опроса.

ВЦИОМ определил, на что собираются жить будущие пенсионеры

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