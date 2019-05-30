Россияне пожаловались на крупный сбой в работе Tele2МР7.ру 05:50

Пользователи сотового оператора Tele2 пожаловались на крупный сбой, это следует из данных сайта Downdetector.

Россияне пожаловались на крупный сбой в работе Tele2

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