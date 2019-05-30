Общество

Россияне пожаловались на крупный сбой в работе Tele2МР7.ру 05:50

Пользователи сотового оператора Tele2 пожаловались на крупный сбой, это следует из данных сайта Downdetector.
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Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета

РИА Новости04:52

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

РБК04:46

Пользователи Tele2 сообщили о сбое в работе сотового оператора

Говорит Москва04:47

Оператор Tele2 «обрушился» в Москве и других городах

Российская газета04:21

В работе Теле2 произошел сбой

Ведомости04:13

Теле2 сообщил об устранении проблем в работе сети

ТАСС05:07

В работе Tele2 произошел сбой

Коммерсантъ04:30
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Футбол

Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»

Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:05
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате крушения которого погибли семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Эштон Катчер дал показания против убийцы своей девушки

Кинозвезда дал показания против мужчины, который убил его возлюбленную Эшли Эллерин. Трагедия произошла в феврале 2001 года в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:26
Футбол

Спаллетти официально покинул «Интер»

Обновлено в 05:19
Экономика

Власти Китая приостановили закупки сои в США

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено в 12:18
Футбол

Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Политика

В Кремле не знают, почему Путина не пригласили в Нормандию

Приглашение на празднование дня высадки союзников в Нормандии главе российского государства Владимиру Путину не поступало, заявил руководитель пресс-службы администрации президента Дмитрий Песков 30 мая в интервью журналистам.
Обновлено в 09:09
Футбол

ФК «Уфа» одержал уверенную победу в первом стыковом матче с «Томью»

Сегодня футбольный клуб «Уфа» провел домашний стыковой матч с соперником из ФНЛ – «Томью».
Обновлено в 12:16
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Гаджеты

Бюджетный флагман Redmi K20 Pro может подорожать для Европы

В сети появилась информация о европейских ценах на только что представленные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые могут появиться в международной продаже под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено в 15:23
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года

Роскомнадзор потребовал удалить страницу "Викитеки" с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" 1903 года.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено в 01:39
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Экономика

Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»

Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено в 15:34
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Общество

Губернатор вплотную занялся вопросом неприятного запаха в Воронеже

Обновлено в 09:41
Общество

Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц

В скором времени Москва объявит конкурс на создание разветвленной системы видеокамер, способных распознавать лица.
Обновлено в 09:06
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
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