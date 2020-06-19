Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплатыРИА Сахалин-Курилы 05:43

В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее. В некоторых регионах, отметили они, власти намеренно снижают размер прожиточного минимума, чтобы уменьшить размер оплаты труда.

Происшествия Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Спорт Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.

Политика Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Авто Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.

Политика Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.

Финансы Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Общество Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Финансы Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

Происшествия СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Происшествия Пассажир рейса Гуанджоу-Париж умер в Шереметьево По данным канала, пассажирский лайнер авиакомпании China Southern Airlines приземлился в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Политика Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Здоровье Минздрав разработал правила посещения реанимации Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в реанимации.

Игры Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки С помощью редактора игроки создают легкие для прохождения задания, за которые получают награды.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Энергетика В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).