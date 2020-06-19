Общество

Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплатыРИА Сахалин-Курилы 05:43

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В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее. В некоторых регионах, отметили они, власти намеренно снижают размер прожиточного минимума, чтобы уменьшить размер оплаты труда.
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Россияне пожаловались Путину на падение зарплат

Neva.Today06:15

Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

РИА Сахалин-Курилы05:43

Россияне пожаловались Путину на маленькие зарплаты

Banknn.ru05:40
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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