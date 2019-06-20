Общество
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплатыРИА Сахалин-Курилы 05:43
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее. В некоторых регионах, отметили они, власти намеренно снижают размер прожиточного минимума, чтобы уменьшить размер оплаты труда.
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Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасов впервые после комы дал интервью
Обновлено вчера в 01:21
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина
В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора.
Обновлено в 07:00
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Футбол
Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола
Дзюба сказал спасибо Путину за популяризацию футбола. Также он высказался за проведение ЧМ-2020 по футболу в Москве и Петербурга.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин ответил на вопрос 15-летней блогерши про мусор
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мусорная реформа должна быть решена оперативно.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Прозрачная пуленепробиваемая алюминиевая броня: от научной фантастики к реальности
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты
Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Технологии
Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами
Проект технического задания предполагает создание автоматизированной системы контроля над выполнением владельцами аудиовизуальных сервисов требований по статье 10.5 закона «Об информации».
Обновлено в 03:09
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена
География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Кино
Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов
Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина
О чем россияне спрашивают президента Сегодня в нашей стране проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:58
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Космос
Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Владимир Путин начал «Прямую линию»
В Москве началась «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Обновлено в 05:09
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57