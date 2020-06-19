Экономика

Россияне пожаловались Путину на падение зарплатNeva.Today 06:15

По словам россиян, денег стали платить меньше. Пожарный из Калининграда рассказал, что получает 16 тыс. рублей, учитель из Орла заявили о зарплате в 10 тыс. рублей. На Прямой линии 20 июня Владимир Путин ответил негодующим.
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Россияне пожаловались Путину на падение зарплат

Neva.Today06:15

Президент Путин во время "Прямой линии" усомнился в жалобах граждан на низкие зарплаты. "Это нужно реально проверить, что происходит..."

Ведомости Урал06:39

Россияне пожаловались Путину на маленькие зарплаты

Banknn.ru05:40

Путин ответил на вопрос о низких зарплатах, объявив, что начисленная средняя зарплата в стране составляет 45 тысяч рублей

Вечерняя Казань05:33

Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Политсовет05:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика

Путин указал на реальную ошибку правительства

Президент России Владимир Путин указал на реальную ошибку правительства. По его словам, это - высокий процент по ипотеке.
Обновлено в 06:17
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Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
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«Реал» хочет купить Неймара за €130 млн

Мадридский "Реал" хочет купить форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Авто

В России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых авто

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», из общего числа зарегистрированных на территории России машин только 41,8 млн автомобилей принадлежат частным лицам.
Обновлено в 05:22
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика

Обвиняемый в шпионаже Уилан попросил Трампа о публичной поддержке

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Политика

Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области

В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Белух и косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»

Белух и косаток начали выгружать из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Глава МИД Сирии заявил, что Турция не выполняет сочинский меморандум

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что меморандум о демилитаризованной зоне в провинции Идлиб не выполняется Турцией, но пока действует.
Обновлено вчера в 13:50
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Политика

Владимир Путин пообещал личный контроль за «мусорной реформой»

Владимир Путин пообещал личный контроль за "мусорной реформой".
Обновлено в 06:30
Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Путин назвал «полной чушью» обвинения в оккупации Донбасса Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие в адрес России обвинения в оккупации Донбасса являются "полной чушью".
Обновлено в 06:35
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов

Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Общество

Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату

Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных веществ, повышающих работоспособность, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы

В Ивановке проживают 7000 человек.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
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