Политика
Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплатуКалининград.Ru 05:27
Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату. Спасатель записал видеобращение на прямую линию, которая проходит 20 июня. По его словам, никто не хочет работать в пожарных частях из-за низких зарплат.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
Саакашвили призвал полицию не подчиняться действующим властям Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Наука
Как ученый из Китая открыл ящик Пандоры, отредактировав ДНК двух младенцев
Где-то в Китае под наблюдением врачей и ученых растут Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов.
Обновлено в 02:19
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Авто
Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
Обновлено в 10:05
Общество
В Москве нашли значок дворника конца XIX века
Обновлено в 06:59
Политика
Бастующим против Портнова студентам угрожали охранники университета — С14
Студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выступающих против возобновления Андрея Портнова в должности профессора университета, угрожали охранники вуза, а преподаватели обещали завалить на экзаменах.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено в 15:16
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков
Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»
Обновлено в 11:58
Происшествия
Педофил насиловал двухлетнюю девочку и снимал на камеру
В Запорожской области задержали педофила, который насиловал двухлетнюю девочку.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено в 12:59
Политика
Опрос ВЦИОМ выявил высокий интерес россиян к прямой линии с Путиным
Ответы президента вызывают интерес у 80% населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено в 11:08
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Экономика
Производство экологичной упаковки запустят в Ступине
В подмосковном Ступине построят завод по производству биопленки.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44