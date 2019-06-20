Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.
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Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
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Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
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Рабочая поездка Владимира Зеленского в Европу была полностью "провальной".
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В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент

«ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.
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Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян

Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Зеленский создал офис президента вместо администрации

Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
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Происшествия

В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
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В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
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Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград

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Путин ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса тремя словами

Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в том, что Россия оккупировала Донбасс. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
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Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
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После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу

От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
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Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
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Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
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В России изменят критерии для выплаты детских пособий

Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
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