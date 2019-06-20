Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии
Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Футбол
Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну
Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Авто
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 11:12
Финансы
Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года
Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика
Европейское турне Зеленского назвали на Украине «провальным»
Рабочая поездка Владимира Зеленского в Европу была полностью "провальной".
Обновлено в 03:02
Технологии
В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент
«ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.
Обновлено в 10:27
Политика
Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян
Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Хоккей
Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград
Обновлено в 02:13
Политика
Путин ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса тремя словами
Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в том, что Россия оккупировала Донбасс. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:23
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество
В России изменят критерии для выплаты детских пособий
Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено вчера в 17:52
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45