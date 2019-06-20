Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.

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Общество Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.

Футбол Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.

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Финансы Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Политика Европейское турне Зеленского назвали на Украине «провальным» Рабочая поездка Владимира Зеленского в Европу была полностью "провальной".

Технологии В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Происшествия В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

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Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика Путин ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса тремя словами Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в том, что Россия оккупировала Донбасс. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.

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Общество В России изменят критерии для выплаты детских пособий Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.