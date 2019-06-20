Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.

Политика Власти Дагестана начали готовить список ополченцев по поручению Путина Президент распорядился присвоить ополченцам, которые сражались на Кавказе, статус ветеранов боевых действий Власти Дагестана начали формировать списки местных жителей, которые вступили в ряды ополченцев для противостояния чеченским боевикам в 1999 году.

Футбол Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара Международная федерация футбола (ФИФА) и организационный комитет "Катар-2022" продолжают готовиться к чемпионату мира 2022 года, несмотря на сообщения о возможном переносе турнира.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Происшествия У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Происшествия В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Культура Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.

Общество Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности Одним из серьезных рисков для кибербезопасности являются сети 5G, поскольку у них очень высокая скорость передачи информации, что создает проблемы для быстрой остановки утечки информации, считает руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Футбол Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Кино «Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.

Теннис Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Лондоне Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Франции Люку Пуи во втором круге соревнований в Великобритании c призовым фондом €2 219 150.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.