Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол
Сестра Влашича объяснила решение брата остаться в ЦСКА
Сестра полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и серебряный призер Олимпийских игр Бланка Влашич объяснила решение брата остаться в российской команде, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты чиновников
Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено в 07:22
Кино
Зрители о фильме про куклу-убийцу: «Там оживают детские страхи»
Начавший свое шествие по миру в 1988 году фильм «Детские игры» до сих пор считается классикой хоррора и не стал, по мнению ценителей фильмов ужасов, менее страшным.
Обновлено в 08:31
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 13:11
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Путешествия
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Культура
Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Обновлено в 11:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выделит около £100 млн на летние трансферы
Английский "Манчестер Юнайтед" выделит главному тренеру норвежцу Оле-Гуннару Сульшеру £100 миллионов на летние трансферы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Украинская церковь опять раскололась и отменила Томос
Православную церковь Украины расколол почетный патриарх ПЦУ, получившая Томос от Константинопольского Вселенского патриархата на создание поместной церкви, и сделавшая Филарета почетным патриархом, попыталась помешать раскольникам провести свой собор.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Космос
Роскосмос презентовал во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Аппарат на базе новой платформы «Сапсан» представил Роскосмос на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже в аэропорту Франции.
Обновлено вчера в 22:56
Кино
Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме
Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье в свой новый фильм.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:40
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус
Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт
В Петербурге появилась первая разметка в виде «вафельницы»
На пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели в Санкт-Петербурге в ночь на четверг нанесли первую в городе разметку в виде «вафельницы».
Обновлено в 11:52
Авто
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 11:12
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Транспорт
Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве
Общая протяженность нового участка подземки составляет около 12 км. 19 июня сообщалось, что в Москве началось строительство станции "Университет дружбы народов" Коммунарской линии подземки.
Обновлено в 05:52
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Ева Лонгория показала своего «чудо-ребенка»
Между прочим, до рождения Санти, как призналась Лонгория, она и ее муж Хосе договорились, что не будут публиковать фотографии сына.
Обновлено в 12:30
ЖКХ
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16