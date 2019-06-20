Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.
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Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Православную церковь Украины расколол почетный патриарх ПЦУ, получившая Томос от Константинопольского Вселенского патриархата на создание поместной церкви, и сделавшая Филарета почетным патриархом, попыталась помешать раскольникам провести свой собор.
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Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

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Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме

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Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
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Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

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Обновлено в 09:47
Здоровье

Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус

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В Петербурге появилась первая разметка в виде «вафельницы»

На пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели в Санкт-Петербурге в ночь на четверг нанесли первую в городе разметку в виде «вафельницы».
Обновлено в 11:52
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Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
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Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

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ЖКХ

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
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