Общество

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31

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Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.
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Прямая линия с Владимиром Путиным: самые громкие вопросы и одна грустная история

ТагилСити.ру10:44

Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

РИА Сахалин-Курилы05:43

Путин ответил на вопрос о низких зарплатах, объявив, что начисленная средняя зарплата в стране составляет 45 тысяч рублей

Вечерняя Казань05:33

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:09, Вашингтон
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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