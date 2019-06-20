Общество
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплатыКапитал страны 05:31
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:09, Вашингтон
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Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
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Происшествия
Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову
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Общество
Цены на отопление пересчитают в России
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Обновлено в 01:31
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
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Сметану и творог с кишечной палочкой продавали в Приморье
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Обновлено в 10:35
Общество
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Обновлено в 20:22
Общество
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
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Обновлено в 20:23
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Хоккей
Кэллахэн может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Форвард "Тампы-Бэй" Райан Кэллахэн, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру в связи с проблемами со здоровьем.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан
Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
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Гаджеты
Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями
Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.
Обновлено в 21:30
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено в 10:05
Происшествия
Американского студента похитили в Мексике
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Обновлено в 21:47
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Авто
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Обновлено в 14:20
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Самый длинный световой день в 2019 году ожидает жителей Тюменской области 21 июня.
Обновлено в 07:10
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено в 21:15
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18