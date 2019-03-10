Кино
Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»Lenta.ru 20:10
На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3».
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика
США оправдали положившего в багаж мину дипломата
9 марта сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено в 22:10
Происшествия
В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси
Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено в 17:10
Культура
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в украинской армии существует проблема с системой питания личного состава.
Обновлено в 21:56
Единоборства
Куницкая одержала вторую победу в UFC
Россиянка Яна Куницкая (12−4) провела свой третий бой в UFC и одержала вторую победу подряд.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие
СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Спорт
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров
В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Обновлено в 18:20
Политика
В Раде заявили об усталости Европы от Украины
Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки».
Обновлено в 21:12
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Говоря о майских выборах в Европарламент, Вейонис отметил, что Кремль пытается укрепить пророссийские силы в этом европейском органе и добивается «раскола Европы».
Обновлено в 18:12
Религия
В РПЦ призвали не просить прощения по СМС в Прощеное воскресенье
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" призвал верующих не относиться легкомысленно к традиции просить прощения у друзей, знакомых и родственников в Прощеное воскресенье.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Взорвавшаяся электростанция в Венесуэле попала на видео
На электростанции «Сидор» в Венесуэле произошел взрыв. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 19:19
Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:12
Политика
Белоруссия рискует превратиться в «Антироссию», считает эксперт
Белоруссия рискует повторить судьбу Украины, если откажется продолжать сближение с Россией в рамках договоренностей по созданию Союзного государства.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая
Обновлено в 08:49
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»
Обновлено в 13:25
Политика
Администрация главы Чувашии объяснила заявление о зарплатах учителей
На внеочередной сессии Госсовета республики Юрий Васильев сказал, что есть учителя, которые получают мало, но они мало работают, а трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату.
Обновлено в 18:34
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова
В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Против CNN подают иск на $250 млн из-за фейковой новости
Против американского телеканала CNN с большой долей вероятности подадут иск о диффамации более чем на $250 млн, передает Fox News со ссылкой на адвоката Лина Вуда.
Обновлено в 16:50
Общество
Названо любимое порно россиянок
Фут-фетиш любят смотреть женщины в Германии. В целом по миру самой популярной категорией порно у женщин является лесбийское видео.
Обновлено в 09:08
Спорт
Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
Обновлено в 12:03
Политика
Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева
Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.
Обновлено в 16:46
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 15:52
Общество
Названы снижающие давление напитки
Эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление и положительно сказывается на самочувствии страдающих от гипертонии людей.
Обновлено в 20:54