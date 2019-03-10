Кино
Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»Lenta.ru вчера в 21:10
На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3».
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Политика
Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США
Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
В России создали новый мишенный комплекс «Адъютант»
В Минобороны России сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В одном из зданий МВД в Москве произошел небольшой пожар
Пожарные справились с небольшим возгоранием деревянных перекрытий в подвале экспертно-криминалистического центра столичного главка МВД в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:30
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона WBA
Обновлено в 03:21
Культура
Названы самые богатые актеры России
Обновлено в 05:39
Происшествия
Погибла российская поэтесса Лола Льдова
Обновлено в 03:38
Общество
Полиция забрала баннеры у организаторов митинга за свободный интернет
В Москве на проспекте Сахарова полиция изъяла у организаторов митинга, который пройдет днем 10 марта, баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета».
Обновлено в 04:25
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Единоборства
Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено
Обновлено в 01:30
Политика
Bloomberg узнал о стратегии «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США
Российские интернет-тролли вновь пытаются вмешаться в политическую кампанию в США.
Обновлено в 03:48
Музыка
Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров
Песню артист представил 9 марта. Продюсером его выступления на Евровидении стал народный артист России, певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Происшествия
При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Тунисе министр здравоохранения ушел в отставку после гибели 11 новорожденных
В Тунисе в центре акушерства и неонатологии за сутки погибло 11 новорожденных, после чего министр здравоохранения Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за метели
Аэропорт "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") в воскресенье временно закрыт из-за метели.
Обновлено в 05:51
Политика
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер
Жительница Рязани выбросила своего новорожденного сына в мусорный контейнер, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Спорт
Конькобежец Кулижников установил новый мировой рекорд на КМ
Российский спортсмен Павел Кулижников установил новый рекорд мира на дистанции 500 м и одержал победу на финальном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США.
Обновлено в 03:35
Общество
Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир
Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта.
Обновлено в 05:41
Происшествия
При обрушении башенного крана в Москве пострадал один человек
На северо-востоке Москвы произошло обрушение части башенного крана, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 03:44
Экономика
Власти выделят на развитие туризма 21 млрд рублей
В рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021» на развитие туризма выделят из бюджета 21 млрд рублей, заявил представитель Федерального агентства по туризму Николай Королёв.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Мадуро заявил об атаках на энергосистему Венесуэлы изнутри
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками на митинге в Каракасе и рассказал об атаке на энергосистему страны и попытках с справиться с ее последствиями.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в ВСУ
Обновлено вчера в 19:23