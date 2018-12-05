Экономика
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Ведомостивчера в 15:53
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с чего всё началось
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2019».Ведомостивчера в 15:53
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Экономика
Дмитрий Медведев подвел экономические итоги года
Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам оценил экономические итоги года как в целом позитивные для России.
Обновлено в 06:41
Энергетика
Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК
Цены на нефть утром в среду снижаются в преддверии встречи участников сделки ОПЕК+, на которой нефтеэкспортеры обсудят возможность сокращения добычи.
Обновлено в 06:57
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 06:43
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 06:34
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи
Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:43
Экономика
Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты
Сегодня, 6 декабря, авиакомпания Utair представила новую линейку тарифов.
Обновлено в 06:27
Финансы
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году.
Обновлено в 06:04
Экономика
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 06:21
Экономика
В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году
Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году.
Обновлено в 06:56
Экономика
Почему Ethereum подешевел до $13. Но только на Coinbase Pro
Криптовалюта Ethereum на бирже Coinbase Pro утром 6 декабря резко подешевела со $100 до $13 — на 87%.
Обновлено в 06:13
Экономика
Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Экономика
Второе дыхание: зачем Сбербанк участвует в нацпроекте «Чистый воздух»
Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды.
Обновлено в 05:39
Энергетика
Газпром укрепил позиции на Ямале
Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
Экономика
«Россельхозбанк» проведет допэмиссию на 20 млрд рублей в пользу государства
Приобретателем акций выступит "Росимущество", сообщает РСХН. Уставный капитал РСХН увеличится после допэмиссии до 409,85 млрд руб.
Обновлено в 05:19