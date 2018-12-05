Общество

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Ведомости
вчера в 15:53

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Ведомостивчера в 15:53
с чего всё началось

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2019».
Ведомостивчера в 15:53

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Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год

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Россияне в среднем планируют потратить на Новый год 17 тысяч рублей

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Общество

«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Центр безопасности», воспользовавшись которым пользователи узнают, как себя вести, если они столкнулись с оскорблениями, фейковой информацией или угрозами.
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СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева

«От имени Совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест», — сказал Федотов.
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Эксперты выбрали главный цвет 2019 года

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Депутат Госдумы попросит телеканалы звать рэперов на «Голубые огоньки»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратится к руководству телеканалов с предложением отвести часть новогодних передач под выступления рэп-исполнителей.
Обновлено в 10:01
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Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
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Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

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Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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Здоровье

Названа основная причина смертей в России

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 09:45
Общество

Гидрометцентр: Выпавший в Москве снег не растает до весны

Снежный покров, выпавший в Москве ночью, уже не растает до наступления весеннего тепла.
Обновлено в 09:34
Общество

Первый елочный базар в Подмосковье откроется 6 декабря в Красногорске

Первый елочный базар в Московской области откроется 6 декабря в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
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Общество

Как опыт Хогвартса пригодился лицею в Красноярске

Как и в Хогвартсе из «Гарри Поттера», ученики стараются обеспечить своему факультету как можно больше баллов.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал инциденты со стрельбой в российских школах.
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Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной опроверг данные о том, то актер Алексей Панин устроил дебош на рейсе Стамбул–Москва.
Обновлено в 09:08
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