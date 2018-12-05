Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2019».

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Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

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