Общество
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Ведомостивчера в 15:53
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с чего всё началось
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество – 2019».Ведомостивчера в 15:53
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Общество
«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Центр безопасности», воспользовавшись которым пользователи узнают, как себя вести, если они столкнулись с оскорблениями, фейковой информацией или угрозами.
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Общество
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
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Обновлено в 09:47
Общество
СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева
«От имени Совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест», — сказал Федотов.
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Общество
Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).
Обновлено в 09:58
Общество
Депутат Госдумы попросит телеканалы звать рэперов на «Голубые огоньки»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратится к руководству телеканалов с предложением отвести часть новогодних передач под выступления рэп-исполнителей.
Обновлено в 10:01
Транспорт
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
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Транспорт
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Общество
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Названа основная причина смертей в России
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 09:45
Общество
Гидрометцентр: Выпавший в Москве снег не растает до весны
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Общество
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 6 декабря в Красногорске
Первый елочный базар в Московской области откроется 6 декабря в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
Обновлено в 09:57
Общество
Как опыт Хогвартса пригодился лицею в Красноярске
Как и в Хогвартсе из «Гарри Поттера», ученики стараются обеспечить своему факультету как можно больше баллов.
Обновлено в 09:54
Общество
Медведев высказался о стрельбе в российских школах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал инциденты со стрельбой в российских школах.
Обновлено в 08:57
Общество
Прокуратура опровергла информацию о дебоше Панина в самолете
Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной опроверг данные о том, то актер Алексей Панин устроил дебош на рейсе Стамбул–Москва.
Обновлено в 09:08
Общество
ГИБДД попросила отложить введение новых автомобильных номеров
Госавтоинспекция обратилась с просьбой к Росстандарту отложить на семь месяцев введение нового стандарта номеров для автомобилей и мотоциклов, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:05