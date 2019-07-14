Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в АзербайджанеРоссийская газета 08:01
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане. Инцидент произошел в Шеки в воскресенье утром. Как сообщает 1news.az, перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь чинара, в результате чего пострадали люди.
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