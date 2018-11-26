Армия и оружие
Россияне посмеялись над «полной боеготовностью» Украины. «Жалко, быстро флот кончился»
Россияне посмеялись над «полной боеготовностью» Украины. «Жалко, быстро флот кончился»URA.Ru02:08
Интернет-пользователей рассмешила новость о введении режима полной боеготовности для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ранее в Генштабе «незалежной».
URA.Ru02:08
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Порошенко поручил Генштабу готовиться к частичной мобилизации
Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу организовать частичную мобилизацию после того, как в стране будет введено военное положение.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Самолет-разведчик США вылетел к Черному морю
Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США вылетел с расположенной на Крите авиабазы к Черному морю.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай
Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет»
На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
ОЗХО может отправить специалистов на место химической атаки под Алеппо
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящий момент изучает возможность направления своих специалистов на место предполагаемой химической атаки под Алеппо.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Энтузиасты разнесли в труху бронированную «ГАЗель»
Оружейные энтузиасты из проекта WarGonzo решили проверить реальную прочность бронированной по пятому классу «ГАЗели».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В Крыму рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе
Трое украинских военных находятся в российском медицинском учреждении Состояние украинских военнослужащих, раненых в Керченском проливе вчера, 25 ноября, оценивается как стабильное, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Черноморский флот получит два новых корабля с «Калибрами» в 2019 году
Черноморский флот России в 2019 году получит два новых малых ракетных корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил представитель Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулёв.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400
Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Российские танки Т-80 и БМП-3 заметили в австралийской армии
Австралийские военнослужащие приступили к учениям, используя в качестве мишеней копии российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Хуситов обвинили в минировании морских подходов к Суэцкому каналу
В Эр-Рияде и Вашингтоне склонны считать, что минирование хуситами важнейшей морской артерии происходит только по прямому указанию из Тегерана.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
СК РФ расследует 230 уголовных дел по преступлениям ВСУ
Следственный комитет России расследует 230 уголовных дел по фактам преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Военные Израиля застрелили палестинца
Вооруженные силы Израиля застрелили палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 26 ноября Anadolu.
Обновлено в 07:41