Интернет-пользователей рассмешила новость о введении режима полной боеготовности для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ранее в Генштабе «незалежной».

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.

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Армия и оружие Армия и оружие Самолет-разведчик США вылетел к Черному морю Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США вылетел с расположенной на Крите авиабазы к Черному морю.

Армия и оружие Армия и оружие Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет» На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.

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Армия и оружие Армия и оружие В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации

Армия и оружие Армия и оружие Энтузиасты разнесли в труху бронированную «ГАЗель» Оружейные энтузиасты из проекта WarGonzo решили проверить реальную прочность бронированной по пятому классу «ГАЗели».

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе Трое украинских военных находятся в российском медицинском учреждении Состояние украинских военнослужащих, раненых в Керченском проливе вчера, 25 ноября, оценивается как стабильное, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот получит два новых корабля с «Калибрами» в 2019 году Черноморский флот России в 2019 году получит два новых малых ракетных корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил представитель Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулёв.

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Армия и оружие Армия и оружие Хуситов обвинили в минировании морских подходов к Суэцкому каналу В Эр-Рияде и Вашингтоне склонны считать, что минирование хуситами важнейшей морской артерии происходит только по прямому указанию из Тегерана.

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