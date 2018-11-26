Армия и оружие

Россияне посмеялись над «полной боеготовностью» Украины. «Жалко, быстро флот кончился»
URA.Ru
02:08

Интернет-пользователей рассмешила новость о введении режима полной боеготовности для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ранее в Генштабе «незалежной».
URA.Ru02:08

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«Морское сражение»: в Рунете посмеялись над состоянием украинского флота

Ридус03:51

"Можно бояться?": россиян насмешила "полная готовность" украинской армии

Дни.ру03:02

Россияне посмеялись над «полной боеготовностью» Украины. «Жалко, быстро флот кончился»

URA.Ru02:08
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Армия и оружие

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Порошенко поручил Генштабу готовиться к частичной мобилизации

Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу организовать частичную мобилизацию после того, как в стране будет введено военное положение.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Самолет-разведчик США вылетел к Черному морю

Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США вылетел с расположенной на Крите авиабазы к Черному морю.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай

Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет»

На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

ОЗХО может отправить специалистов на место химической атаки под Алеппо

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящий момент изучает возможность направления своих специалистов на место предполагаемой химической атаки под Алеппо.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Энтузиасты разнесли в труху бронированную «ГАЗель»

Оружейные энтузиасты из проекта WarGonzo решили проверить реальную прочность бронированной по пятому классу «ГАЗели».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В Крыму рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе

Трое украинских военных находятся в российском медицинском учреждении Состояние украинских военнослужащих, раненых в Керченском проливе вчера, 25 ноября, оценивается как стабильное, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Черноморский флот получит два новых корабля с «Калибрами» в 2019 году

Черноморский флот России в 2019 году получит два новых малых ракетных корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил представитель Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулёв.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400

Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Российские танки Т-80 и БМП-3 заметили в австралийской армии

Австралийские военнослужащие приступили к учениям, используя в качестве мишеней копии российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Хуситов обвинили в минировании морских подходов к Суэцкому каналу

В Эр-Рияде и Вашингтоне склонны считать, что минирование хуситами важнейшей морской артерии происходит только по прямому указанию из Тегерана.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

СК РФ расследует 230 уголовных дел по преступлениям ВСУ

Следственный комитет России расследует 230 уголовных дел по фактам преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Военные Израиля застрелили палестинца

Вооруженные силы Израиля застрелили палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 26 ноября Anadolu.
Обновлено в 07:41
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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