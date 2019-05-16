Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризацииВести.Ru 02:25

В мае вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных медосмотров. Теперь россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр (раньше это можно было сделать раз в два года).

Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризации

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