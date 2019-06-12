Недвижимость

Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараяхLenta.ru вчера в 14:39

За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах «Авито Недвижимость».
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Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях

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Плавучие дома и лодочные сараи стали выбирать для жизни россияне

Регион online02:57

Исследование: россияне переселяются в сараи и лодочные ангары

Накануне.Ruвчера в 20:04

Плавучее жильё становится популярным

Астраханские новости03:33
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«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
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Происшествия

После нападения на заглавврача ЦГБ Бердска минздрав проверяет безопасность лечения пациентки

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В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
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Состояние Алибасова остается тяжелым

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Биологи изучили гены рекордсменов долгожительства — летучих мышей

Ученые проанализировали динамику активности генов, чтобы отследить происходящие с ними возрастные изменения.
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Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
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Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
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Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
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Обновлено вчера в 17:09
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При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века

В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века.
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Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

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Политика

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В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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В Белом доме дали два года американским компаниям на исполнение запрета на ведение бизнеса с китайским технологическим гигантом Huawei.
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Экономика

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В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
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Авто

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Владельцы первых Жигулей ВАЗ-2101 быстро поняли, что малолитражка с моторчиком в 62 л.с. легко кладет стрелку спидометра вправо, унижая на дороге даже Волгу.
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Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
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