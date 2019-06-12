Недвижимость
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараяхLenta.ru вчера в 14:39
За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах «Авито Недвижимость».
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Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
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Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
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Общество
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Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
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Шоу-бизнес
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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
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Хоккей
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Обновлено в 02:55
Политика
Эрдоган счел закрытым вопрос о покупке С-400
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Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Наука
Биологи изучили гены рекордсменов долгожительства — летучих мышей
Ученые проанализировали динамику активности генов, чтобы отследить происходящие с ними возрастные изменения.
Обновлено в 03:00
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:09
Общество
При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века
В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века.
Обновлено в 02:42
Единоборства
Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным
Обновлено в 02:03
Политика
Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте
Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Политика
США назвали срок исполнения запрета на сотрудничество с Huawei
В Белом доме дали два года американским компаниям на исполнение запрета на ведение бизнеса с китайским технологическим гигантом Huawei.
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Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:25
Экономика
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В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Авто
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Владельцы первых Жигулей ВАЗ-2101 быстро поняли, что малолитражка с моторчиком в 62 л.с. легко кладет стрелку спидометра вправо, унижая на дороге даже Волгу.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58