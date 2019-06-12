Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараяхLenta.ru вчера в 14:39

За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах «Авито Недвижимость».

Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях

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