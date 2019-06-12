Недвижимость

Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараяхLenta.ru 14:39

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За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах «Авито Недвижимость».
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Исследование: россияне переселяются в сараи и лодочные ангары

Накануне.Ru20:04

Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях

Lenta.ru14:39
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