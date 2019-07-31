с чего всё началось

В России с 31 июля в силу вступил закон о возможности взять ипотечные каникулы для граждан. Документ опубликован на сайте правительства страны, а подписал его президент РФ Владимир Путин. Каникулами смогут воспользоваться граждане, которые временно оказались в трудной жизненной ситуации.

Армия и оружие В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.

Технологии Baidu выпустила ERNIE 2.0 — новую модель для понимания человеческого языка при помощи ИИ Baidu представила новую версию предварительно обученной нейронной модели ERNIE 2.0 ERNIE представляет собой предварительно обученную нейронную сеть, созданную при помощи PaddlePaddle — открытой платформы для глубокого обучения, созданной в Baidu.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Экономика Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.

Политика МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.

Здоровье ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

Общество Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Политика Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Технологии «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда Что именно закупает «дочка» «Ростелекома» В рамках закупки ПО «Касперского» «РТК ИБ» намеревается приобрести различный софт для защиты виртуальных и облачных сред, почтовых серверов, интернет-шлюзов, а также стандартные и расширенные пакеты программ для многоуровневой защиты предприятия Kaspersky Endpoint Security.

Политика Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.

Происшествия Пожар в доме в центре Москвы локализован Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Политика Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.

Происшествия Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.