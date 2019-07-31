с чего всё началось

В России с 31 июля в силу вступил закон о возможности взять ипотечные каникулы для граждан. Документ опубликован на сайте правительства страны, а подписал его президент РФ Владимир Путин. Каникулами смогут воспользоваться граждане, которые временно оказались в трудной жизненной ситуации.

Экономика Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье» Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров «Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.

Политика Путин и Трамп провели телефонные переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Авто Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.

Экономика Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2» Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.

Политика На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС "Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

Политика Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Музыка Клавишник группы Rammstein назвал Горбачева героем Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц назвал экс-президента СССР Михаила Горбачева героем, сообщают «Известия».

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Футбол «Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.

Авто Названа стартовая цена нового Suzuki Jimny в России Сообщается, что самый дешевый вариант новинки будет стоить 1 млн 359 тыс. рублей. Продажи модели в России начнутся уже в августе этого года.

Экономика Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9).

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Армия и оружие В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35 Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.

Путешествия Шри-Ланка ввела бесплатные визы для российских туристов Ранее за оформление виз на Шри-Ланку гражданам России требовалось заплатить $35-40.

Футбол «Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам среди футбольных клубов России в 2018 году Столичные "Спартак" и "Динамо", которые в субботу встретятся между собой в матче чемпионата России по футболу, стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.

Политика Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.