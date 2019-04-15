Здоровье
Россияне получат паллиативную помощь на дому и независимо от пропискиМИР 24 10:55
Граждане России смогут получать паллиативную помощь вне зависимости от прописки и региона проживания. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, где прописано это нововведение и ряд других мер, передает ТАСС.
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В-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследований. Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:10
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Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша
У загоревшегося собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь перекинулся на несущую конструкцию здания.
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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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На дне Марианской впадины нашли бактерии, разлагающие углеводороды
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«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
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Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
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Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
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Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
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Общество
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Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
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Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России
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Обновлено в 11:47
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Общество
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак считает, что собор Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, будет восстановлен.
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Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Обновлено в 10:25
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07