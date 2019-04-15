Здоровье

Россияне получат паллиативную помощь на дому и независимо от пропискиМИР 24 10:55

Граждане России смогут получать паллиативную помощь вне зависимости от прописки и региона проживания. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, где прописано это нововведение и ряд других мер, передает ТАСС.
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Дмитрий Медведев
В-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследований. Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:10

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