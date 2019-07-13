Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в ЧечнюГазета.Ru вчера в 22:06

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.
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с чего всё началось

Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.
Медиазонавчера в 11:34

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Родственники насильно увезли в Чечню сбежавшую из-за замужества девушку

Коммерсантъвчера в 22:42

Родственники насильно увезли в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Дождь04:05

Родственники девушки, которая сбежала из дома из-за принуждения к замужеству, насильно увезли ее в Чечню

Эхо Москвы02:30

20‑летнюю студентку из Москвы насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж

РИАМО06:20

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Газета.Ruвчера в 22:06

Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Lenta.ruвчера в 13:37

Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Медиазонавчера в 11:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Спорт

Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии

Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
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В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
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Политика

Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии

После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
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Политика

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Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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Общество

Продержались сутки: граффити со скелетами-пионерами на заброшенной школе Уралмаша закрасили

Только вчера незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» представил граффити со скелетами в пионерских галстуках, как сегодня, 14 июля, стало известно, что их закрасили.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию

«В рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.
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Политика

Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России

Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

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Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
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Политика

Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
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Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
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Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
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Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Футбол

«Бавария» представила выездную форму на новый сезон

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Происшествия

В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов

Обновлено вчера в 21:26
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В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
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Кино

Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»

Обновлено в 04:18
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии

Обновлено в 05:48
Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
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Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
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Музыка

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Шоу-бизнес

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Космос

Ученые NASA показали потрясающую видеокарту всех 4000 экзопланет

Ученые NASA подтвердили 4000-ю экзопланету и теперь празднуют открытие фантастической картой всех экзопланет, найденных на сегодняшний день.
Обновлено в 06:07
Путешествия

Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи

Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.
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Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
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