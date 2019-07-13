Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.

с чего всё началось

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Спорт Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.

Политика В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.

Политика Зеленский впервые посетил границу с Крымом Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Общество Продержались сутки: граффити со скелетами-пионерами на заброшенной школе Уралмаша закрасили Только вчера незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» представил граффити со скелетами в пионерских галстуках, как сегодня, 14 июля, стало известно, что их закрасили.

Армия и оружие Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию «В рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.

Политика Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.

Футбол Гризманн прошел медобследование в «Барселоне» Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.

Политика Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Общество В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Политика В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.

Футбол «Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.

Здоровье В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Технологии 3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4 Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.

Политика Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.

Космос Ученые NASA показали потрясающую видеокарту всех 4000 экзопланет Ученые NASA подтвердили 4000-ю экзопланету и теперь празднуют открытие фантастической картой всех экзопланет, найденных на сегодняшний день.

Путешествия Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.