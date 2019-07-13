Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в ЧечнюГазета.Ru вчера в 22:06

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.
Читать в источнике
с чего всё началось

Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.
Медиазонавчера в 11:34

Подробнее о событии

20‑летнюю студентку из Москвы насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж

РИАМО06:20

Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Медиазонавчера в 11:34

Родственники девушки, которая сбежала из дома из-за принуждения к замужеству, насильно увезли ее в Чечню

Эхо Москвы02:30

Родственники насильно увезли в Чечню сбежавшую из-за замужества девушку

Коммерсантъвчера в 22:42

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Газета.Ruвчера в 22:06

Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Lenta.ruвчера в 13:37

Родственники насильно увезли в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Дождь04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено вчера в 10:41
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Футбол

Тренер-аналитик «Оренбурга» удивлен поздним началом матча с «Сочи». Его команду ждет домашняя игра в 22.00

Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Садальский пожаловался на блокировку в Instagram

В комментарии под фото Садальский рассказал, что его аккаунт в Instagram подвергся скрытому бану, из-за чего он не может в полной мере использовать функции соцсети.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Общество

Часть собравшихся сегодня на встречу с кандидатами в Мосгордуму намерены идти из Новопушкинского сквера к мэрии

По сведениям представителя оппозиционных сил, многих кандидатов не допустят из-за большого количества признанных недействительными подписей.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

ССА: Иран атаковал колонну российских военных

Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Общество

Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд

Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.
Обновлено в 07:29
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Спорт

Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Политика

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Футбол

Гол Жиго второй год подряд приносит «Спартаку» победу в первом туре

Игра в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник Самюэль Жиго.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе

Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 12:21
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Политика

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии

Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии

В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Безработный петербуржец забыл в метро сумку с 6 млн рублей

Обеспокоенный петербуржец рассказал полицейским, что в сумке хранились 6 млн рублей и важные документы.
Обновлено в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное