Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.

с чего всё началось

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Футбол Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком» Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Общество Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Происшествия Около 45 тыс. человек остались без электричества в Нью-Йорке Массовое отключение электричества произошло в центре Нью-Йорка. Без света остаются порядка 44,5 тыс. человек, сообщает NBC.

Кино Вин Дизель показал команду нового «Форсажа» Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Политика В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Происшествия О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Происшествия Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Общество Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.

Спорт Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.

Общество Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.

Происшествия Российские туристы застряли в болгарском Бургасе В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.