Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в ЧечнюГазета.Ru вчера в 22:06

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.
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с чего всё началось

Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.
Медиазонавчера в 11:34

Подробнее о событии

Правозащитники узнали о насильном вывозе девушки в Чечню ради замужества

РБК08:51

Родственники насильно увезли в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Дождь04:05

Семья насильно вывезла в Чечню девушку, сбежавшую из дома в Москве из-за принуждения к замужеству

Медиазонавчера в 11:34

Родственники насильно увезли в Чечню сбежавшую из-за замужества девушку

Коммерсантъвчера в 22:42

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Газета.Ruвчера в 22:06

Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Lenta.ruвчера в 13:37

Родственники девушки, которая сбежала из дома из-за принуждения к замужеству, насильно увезли ее в Чечню

Эхо Москвы02:30
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Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»

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Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
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ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

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Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
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В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

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Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии

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Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

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Футбол

Стало известно, под каким номером будет выступать Азар в «Реале»

Как сообщает источник, выбор основывался на любви Азара к баскетболу, а, как известно, под 23-м номером в НБА выступал легендарный баскетболист Майкл Джордан.
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