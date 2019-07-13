Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.

с чего всё началось

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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