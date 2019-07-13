Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в ЧечнюГазета.Ru вчера в 22:06
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ. Отмечается, что молодая женщина высказала несогласие с намерением родителей выдать ее замуж. После этого родственники отобрали у жертвы документы и не выпускали ее из дома.
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с чего всё началось
Как рассказала Серенко, девушка жила в московской квартире вместе с родителями. Отец грозился увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По информации «Китежа», родители отобрали у дочери паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу.Медиазонавчера в 11:34
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