Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в ГрецииГазета.Ru вчера в 20:13

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС. По предварительным данным, россияне скончались в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Также скончались в шторме граждане Чехии и Румынии.
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