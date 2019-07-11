Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в ГрецииГазета.Ru вчера в 20:13
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС. По предварительным данным, россияне скончались в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Также скончались в шторме граждане Чехии и Румынии.
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Происшествия
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Общество
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Политика
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