Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в ГрецииРоссийская газета вчера в 21:08

По предварительной информации, россияне скончались из-за упавшего от сильного ветра дерева, передает Agence France-Presse. Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и один турист из Румынии. Еще 20 человек пострадали в результате непогоды.
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Россияне погибли из-за ужасного шторма в Греции

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Генконсульство РФ в Греции проверяет данные о двух погибших при урагане россиянах

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ФАН02:54

Погибшими при шторме в Греции россиянами оказались отец и годовалый сын

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Интерфакс05:55

В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 20:52

AFP: в Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма

ТАССвчера в 19:54
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
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Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

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Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
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КХЛ опубликовала календарь на новый сезон

Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
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Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

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Политика

Главу счётной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания на сегодняшней сессии почти единогласно проголосовали за досрочное прекращение трудовой деятельности председателя счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:44
Технологии

Evraz и «Северсталь» объединились для онлайн-торговли

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Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Обновлено в 04:49
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Наука

Россия разрабатывает систему слежки за скрытыми субмаринами США

Россия приступила к разработке системы, которая позволит обнаружить скрытые субмарины США.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Общество

Треть россиян считает такси более выгодным, чем личный автомобиль

Треть опрошенных россиян, по данным исследования сервиса такси «Ситимобил» и компании «Ресерч», считает, что такси выгоднее собственного автомобиля.
Обновлено в 06:02
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
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Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Общество

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В городе-курорте Сочи и-за сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые ожидаются в ночь на 12 июля, объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова рассекретила прозвище Светланы Ходченковой

Поклонники отметили, что это домашнее прозвище Ходченковой очень подходит гибкой, зеленоглазой актрисе.
Обновлено в 07:00
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Экономика

Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов

Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах

Обновлено вчера в 15:10
Технологии

«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет

На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:29
Технологии

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:30 мск.
Обновлено в 08:36
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