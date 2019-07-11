Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в ГрецииРоссийская газета вчера в 21:08
По предварительной информации, россияне скончались из-за упавшего от сильного ветра дерева, передает Agence France-Presse. Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и один турист из Румынии. Еще 20 человек пострадали в результате непогоды.
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Главу счётной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания на сегодняшней сессии почти единогласно проголосовали за досрочное прекращение трудовой деятельности председателя счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:44
Технологии
Evraz и «Северсталь» объединились для онлайн-торговли
Поставка продукции «Северстали» на склады Evraz позволит сократить логистические издержки и существенно снизить время доставки, констатирует представитель «Северстали»: это соответствует одной из ключевых задач новой стратегии компании – более тесному сотрудничеству с конечным потребителем.
Обновлено в 08:00
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Наука
Россия разрабатывает систему слежки за скрытыми субмаринами США
Россия приступила к разработке системы, которая позволит обнаружить скрытые субмарины США.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Общество
Треть россиян считает такси более выгодным, чем личный автомобиль
Треть опрошенных россиян, по данным исследования сервиса такси «Ситимобил» и компании «Ресерч», считает, что такси выгоднее собственного автомобиля.
Обновлено в 06:02
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Общество
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В городе-курорте Сочи и-за сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые ожидаются в ночь на 12 июля, объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова рассекретила прозвище Светланы Ходченковой
Поклонники отметили, что это домашнее прозвище Ходченковой очень подходит гибкой, зеленоглазой актрисе.
Обновлено в 07:00
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Экономика
Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах
Обновлено вчера в 15:10
Технологии
«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет
На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:29
Технологии
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:30 мск.
Обновлено в 08:36