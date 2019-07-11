Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в ГрецииГазета.Ru 20:13
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС. По предварительным данным, россияне скончались в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Также скончались в шторме граждане Чехии и Румынии.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено в 23:16
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Кино
Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде
Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля. Экранизацию назвали шедевром компьютерной графики.
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Политика
Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию
РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 12:45
Футбол
Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
Обновлено в 15:42
Здоровье
Острый вопрос про медицину Каменска-Уральского: эфир с юристом Юлией Майоровой
В понедельник, 15 июля, в эфире канала РИМ состоится программа Острый вопрос про медицину Каменска-Уральского.
Обновлено в 07:11
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Транспорт
Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста
Обновлено в 23:07
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено в 22:56
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено в 21:25
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено в 21:00
Кино
Международный фестиваль экспериментального кино и другие события в мире культуры
IV Международный фестиваль экспериментального кино пройдет в Москве 10-14 июля на нескольких площадках.
Обновлено в 04:03
Общество
Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов
Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи.
Обновлено в 18:50
Музыка
Слепой музыкант сыграл на горящем пианино на берегу Финского залива
В Санкт-Петербурге слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино, пишет 78.ru.
Обновлено в 02:35
Политика
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено в 13:35
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено в 19:07
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
Обновлено в 20:19
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено в 18:16