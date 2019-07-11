Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в ГрецииГазета.Ru 20:13

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС. По предварительным данным, россияне скончались в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Также скончались в шторме граждане Чехии и Румынии.
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СМИ сообщили о гибели россиян в результате шторма в Греции

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Life.ru20:48

AFP: в Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма

ТАСС19:54
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
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