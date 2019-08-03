Происшествия

Россияне подрались на борту самолета в ТурцииИзвестия 03:13

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Драку снял на видео один из пассажиров. Запись в субботу, 3 августа, публикует портал E1.RU.
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Россияне поссорились и подрались на борту самолета в Турции

Газета.Ru04:13

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

РИА Новости01:47

Троих россиян сняли с рейса Стамбул-Екатеринбург из-за драки

URA.Ruвчера в 20:04

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Lenta.ruвчера в 20:16

Видео драки россиян на борту самолета в Турции

РЕН ТВвчера в 20:33

Россияне устроили драку в самолете из Стамбула в Екатеринбург

Znak.comвчера в 19:16

«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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