Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Драку снял на видео один из пассажиров. Запись в субботу, 3 августа, публикует портал E1.RU.

Россияне подрались на борту самолета в Турции

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