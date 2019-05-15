Экономика

Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22

Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Более трети россиян пользуются СБП для операций со своими счетами

News.ruвчера в 09:47

Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 15:22

Россияне перевели через Систему быстрых платежей более 4 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 15:02

ЦБ подвел итоги первых месяцев работы Системы быстрых платежей

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СБП помогает россиянам бороться с «зарплатным рабством»

Саминвестор01:39

Физические лица смогут получать страховые возмещения через СБП

Банки.рувчера в 09:11

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

ТАССвчера в 08:55
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Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»

Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:31
Общество

Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 03:54
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Экология

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Кино

Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди

Обновлено вчера в 12:51
Экономика

«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду

Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области

Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты

В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку

Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Авто

Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах

Тестирования гиперкара проходят на гоночной трассе Franciacorta в Италии.
Обновлено в 01:47
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Игры

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Обновлено в 03:39
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.
Обновлено в 01:27
Общество

Воронежцы подписывают петицию против вони

Петиция с призывом повлиять на воронежские власти появилась на сайте change.org вечером 29 мая.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили

Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Общество

Археологи выяснили, можно ли строить «золотой» автовокзал на Ботанике

На Ботанике прошли археологические раскопки на участке, предназначенном под новый — «золотой» — автовокзал.
Обновлено в 03:01
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