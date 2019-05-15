Экономика
Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22
Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту
Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:31
Общество
Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 03:54
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Экология
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Кино
Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду
Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области
Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты
В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Авто
Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах
Тестирования гиперкара проходят на гоночной трассе Franciacorta в Италии.
Обновлено в 01:47
Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах
«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.
Обновлено в 01:27
Общество
Воронежцы подписывают петицию против вони
Петиция с призывом повлиять на воронежские власти появилась на сайте change.org вечером 29 мая.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Общество
Археологи выяснили, можно ли строить «золотой» автовокзал на Ботанике
На Ботанике прошли археологические раскопки на участке, предназначенном под новый — «золотой» — автовокзал.
Обновлено в 03:01