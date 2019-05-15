Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22

Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.

Религия Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Общество Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор» Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Общество Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Экология Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.

Политика Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.

Происшествия Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Здоровье Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.

Происшествия Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.

Авто Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах Тестирования гиперкара проходят на гоночной трассе Franciacorta в Италии.

Финансы Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.

Экономика Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Кино Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль» Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах «Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.

Общество Воронежцы подписывают петицию против вони Петиция с призывом повлиять на воронежские власти появилась на сайте change.org вечером 29 мая.